Приходько трогательно поздравила супруга с днем рождения.

Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в своем инста-блоге фотографию своего супруга Александра. Отметим, это редкое фото, ведь муж звезды не публичный человек и не любит фотографироваться для социальных сетей.

Таким образом Настя решила поздравить Александра с днем рождения. Звезда написала, что самое большое счастье - это прожить с человеком, которого ты по-настоящему любишь.

"Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты. Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой! Самый большой Дар Бога, это когда ты можешь жить с человеком, которого ты по-настоящему любишь, и знаешь, чтобы не случилось мы пройдём все вместе, потому что нам нестрашно. У нас есть любовь, которая нам помогает всегда! Ты ведь знаешь, как я тебя люблю", - написала Приходько.

Читайте также"Счастливы вместе": мама Дана Балана спровоцировала новые слухи о свадьбе сына с Тиной Кароль (фото)Также она добавила, что готовит своему супругу сюрприз. И уже с нетерпением ждет вечера, чтобы обрадовать любимого.

"Очень красивая пара", "Волшебные", "Какой красивый муж", "Мужчина - огонь", - пишут фаны.

Напомним, недавно Анастасия Приходько окрестила младшего сына.

Анастасия Приходько: личная жизнь

4 апреля 2010 года Анастасия Приходько родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена - Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году.

В 2013 году певица вновь вышла замуж за Александра, но о нем ничего неизвестно. В августе 2015 года певица родила сына Луку.

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Автор: Диана Могилевич