В марте певица Анастасия Приходько в третий раз стала мамой. Она родила сына Луку. Сегодня состоялось таинство крещения.

Популярная украинская певица Анастасия Приходько, которая ранее рассказывала о серьезном заболевании своего полугодовалого сына, сообщила о важном событии в семье.

Так, сегодня, 21-го октября, артистка окрестила своего самого младшего сына Луку. Об этом она заявила на своей личной странице в Instagram.

"Сегодня у тебя появился свой ангел! Мы тебя любим, наш Лука!" — подписала кадр певица.

Для таинства Приходько выбрала элегантное платье в пол. Эффектный наряд был дополнен черным поясом и туфлями. Стилисты ей аккуратно уложили волосы и сделали красивый макияж.

Читайте такжеТаким вы его точно еще не видели: Владимир Дантес выпустил необычный клип на песню "Грустные танцы" (видео)Отметим, Анастасия Приходько живет в счастливом браке с бизнесменом Александром Притулой. У звездной пары подрастают трое детей. Помимо Луки, они воспитывают 6-летнего сына Гордея и 11-летнюю дочь Нану.

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Автор: Каролина Гайдук