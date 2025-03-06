Роман актрисы длился несколько месяцев.

Украинская актриса Анастасия Цымбалару, известная по сериалу "Женский доктор", объявила о разрыве с новым бойфрендом. Артистка раскрыла причину разрыва отношений.

Как известно, впервые о новом романе знаменитость заговорила в декабре прошлого года. Однако через три месяца актриса сообщила, что ее отношения завершились. Сейчас, как говорит звезда, ее сердце снова свободно. Об этом она заявила в комментарии для программы "Утро в большом городе".

По словам Анастасии, пока она не готова к изменениям в личной жизни и не планирует начинать новые отношения, ей, мол, комфортно одной. Сейчас Цымбалару сосредоточена на своей самореализации и карьере.

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"Сегодня мое сердце свободно. Не могу сказать, что я нахожусь в поисках своей любви. Мне сейчас комфортно находиться в том состоянии, в котором я нахожусь, и посвящать время и ресурс на себя и свою реализацию", - отметила артистка.

Знаменитость не стала скрывать причину расставания с экс-возлюбленным. Оказалось, что на пути у пары стали загруженные графики. Партнеры не смогли смириться с занятостью друг друга. Анастасия говорит, что ей сложно строить личную жизнь с таким уровнем занятости.

"Графики... Очень сложно человеку с моим ритмом жизни устроить личную, потому что я в постоянной гонке", - добавила Цымбалару.

К слову, в марте прошлого года актриса объявила о разводе с актером Григорием Боклановым. Пара состояла в отношениях 10 лет, из которых три - в браке.

Напомним, ранее Анастасия Цымбалару рассказала, что ей нужна операция. Знаменитость поделилась, что она буквально не может дышать левой частью носа. Помочь в этой ситуации может лишь хирургическое вмешательство.

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