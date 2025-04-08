Актриса поделилась, хотела бы она стать мамой.

Украинская актриса, звезда сериалов "Женский доктор" и "Материнский инстинкт" Анастасия Цымбалару заговорила о личной жизни. Знаменитость призналась, что больше не хочет замуж и объяснила почему.

Об этом она рассказала в интервью для "33 вопроса от Люкс ФМ". Как известно, в прошлом году артистка объявила о разводе с актером Григорием Баклановым. Пара состояла в отношениях 10 лет, из которых три - в браке. После этого опыта звезда больше не хочет быть в статусе "жены".

По ее словам, сейчас она переживает самый счастливый период своей жизни. Поэтому сейчас замужество ей не нужно. Она научилась заботиться о себе и сейчас даже получает удовольствие от того, что больше времени уделяет себе.

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"Мне сейчас нравится чувствовать свободу, фокусироваться на своих целях и амбициях, посвящать время исключительно себе", - подчеркнула Цымбалару.

Сейчас актриса поддерживает связь с бывшим. Они остались в дружеских отношениях после развода. Анастасия говорит, что они с Баклановым отпустили все обиды и через год после расставания хорошо относятся друг к другу.

"Все супер. Мы дружим, мы общаемся. У нас все классно. Просто двое взрослых людей, которые умеют разговаривать, которые принимали взрослые решения, отпустили обиды, слышат друг друга, уважают", - добавила артистка.

Знаменитость указала, что она уже давно мечтает стать мамой. Однако пока что ее сердце свободно. Актриса не думала о том, чтобы самостоятельно воспитывать ребенка, поэтому пока отложила этот вопрос.

"Давно готова. Я всегда хотела. Я все-таки надеюсь, что у меня может быть полноценная семья", - говорит Анастасия.

Напомним, ранее Цымбалару объяснила, зачем причиняет себе боль во время съемок в кино. Актриса поделилась, как готовится к новой роли и почему называет себя "занудой".

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