Чери засветила соски / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери отправилась на зимний отдых и делиться снимками со своими поклонниками.
Читайте такжеРегина Тодоренко показалась без макияжа (фото)
В этот раз она предстала в сером спортивном костюме, белой шапке и кофте, которую завязала на бедрах. Интересно, что Ана не надела курточку, хотя на улице зима и видно снег. Вероятно, она решила таким образом закаляться.
Кроме того, из-за холода у нее торчат соски, которые просвечиваются сквозь топик. Фанаты не смогли пройти мимо такого нюанса и в комментариях написали, что Чери в любом виде прекрасна.
Чери засветила соски / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram