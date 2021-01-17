Ана Чери отправилась на отдых.

Известная модель Ана Чери отправилась на зимний отдых и делиться снимками со своими поклонниками.

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В этот раз она предстала в сером спортивном костюме, белой шапке и кофте, которую завязала на бедрах. Интересно, что Ана не надела курточку, хотя на улице зима и видно снег. Вероятно, она решила таким образом закаляться.

Кроме того, из-за холода у нее торчат соски, которые просвечиваются сквозь топик. Фанаты не смогли пройти мимо такого нюанса и в комментариях написали, что Чери в любом виде прекрасна.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич