Модель Ана Чери показала пышные бедра в секси-купальнике

Девушка показала фигуру в купальнике.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

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Ана выбрала сдельный розовый купальник, который украшает черно-розовый пояс. Стоит отметить, что купальник сделан с очень глубоким декольте, который идеально поддерживает ее пышную грудь.

Такая фотография вызвала восхищение у поклонников. Они отметили, что модель выглядит превосходно.

Как сообщал УНИАН, известная модель сверкнула своими "прелестями" в секси-белье.

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