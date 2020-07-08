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Модель Ана Чери показала пышные бедра в секси-купальнике

15:01, 08 июля 2020
Звезды
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Ана показала фото / фото instagram.com/anacheri

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Ана выбрала сдельный розовый купальник, который украшает черно-розовый пояс. Стоит отметить, что купальник сделан с очень глубоким декольте, который идеально поддерживает ее пышную грудь.

Такая фотография вызвала восхищение у поклонников. Они отметили, что модель выглядит превосходно.

Ана показала фигуру / фото instagram.com/anacheri

Как сообщал УНИАН, известная модель сверкнула своими "прелестями" в секси-белье.

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