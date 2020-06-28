Известная модель сверкнула своими "прелестями" в секси-белье

Ана Чери сфотографировалась у зеркала.

Известная американская модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует возле зеркала.

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На снимке модель предстала в сексуальном нижнем белье. Комплект выполнен из черной сетки, поэтому интимные места просвечиваются. Верх сделан как топик с открытой спинкой, а низ украсили стринги, которые идеально подчеркивают спортивную попу модели.

Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева засветила интимные части тела.

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