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Известная модель сверкнула своими "прелестями" в секси-белье

11:22, 28 июня 2020
Звезды
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Ана показала грудь / фото instagram.com/anacheri

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На снимке модель предстала в сексуальном нижнем белье. Комплект выполнен из черной сетки, поэтому интимные места просвечиваются. Верх сделан как топик с открытой спинкой, а низ украсили стринги, которые идеально подчеркивают спортивную попу модели.

Ана показала попу / фото instagram.com/anacheri

Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева засветила интимные части тела.

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