Модель Ана Чери свела с ума фолловеров фигурой в кружевном белье
12:20, 07 июля 2020Звезды
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Ана Чери опубликовала новое фото.
Ана показала фото / фото instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в белом кружевном белье.
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На снимке модель сидит на камне у воды. На ней надето белое белье из кружева, которое идеально подчеркивает ее пышные формы. А дополнила образ соломенная шляпа, которую Ана положила себе между ножек.
"Я жажду солнечного света", - написала модель.
Ана показала фигуру / фото instagram.com/anacheri
Как сообщал УНИАН, Ана Чери возбудила поклонников позой на коленях.
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