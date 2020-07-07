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Модель Ана Чери свела с ума фолловеров фигурой в кружевном белье

12:20, 07 июля 2020
Звезды
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Ана показала фото / фото instagram.com/anacheri

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На снимке модель сидит на камне у воды. На ней надето белое белье из кружева, которое идеально подчеркивает ее пышные формы. А дополнила образ соломенная шляпа, которую Ана положила себе между ножек. 

"Я жажду солнечного света", - написала модель.

Ана показала фигуру / фото instagram.com/anacheri

Как сообщал УНИАН, Ана Чери возбудила поклонников позой на коленях.

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