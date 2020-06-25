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Известная модель возбудила поклонников позой на коленях (фото)

18:50, 25 июня 2020
Звезды
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Модель показала фото / фото instagram.com/anacheri

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Так, девушка предстала в образе бабочки. За ее спиной были огромные розовые крылья. А сама Чери была одета в розовый блестящий купальник, который сверкал на фото. Стоит отметить, что бюстгальтер подчеркнул пышные формы модели.

"Вы даете мне бабочек", - написала Чери.

Ана показала грудь / фото instagram.com/anacheri

Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева оголила грудь и кардинально сменила имидж.

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