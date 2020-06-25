Известная модель возбудила поклонников позой на коленях (фото)
18:50, 25 июня 2020Звезды
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Ана Чери предстала в образе бабочки.
Модель показала фото / фото instagram.com/anacheri
Известная американская модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию на которой она позирует, сидя на коленях.
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Так, девушка предстала в образе бабочки. За ее спиной были огромные розовые крылья. А сама Чери была одета в розовый блестящий купальник, который сверкал на фото. Стоит отметить, что бюстгальтер подчеркнул пышные формы модели.
"Вы даете мне бабочек", - написала Чери.
Ана показала грудь / фото instagram.com/anacheri
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