Модель часто радует поклонников фото в купальнике.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в белых трусиках и бежевом топике, которые придерживает руками. Девушка, как всегда, нанесла яркий макияж с блестками. А возле уха у нее красовалась белая орхидея.

Стоит отметить, что Ана часто радует поклонников пикантными снимками. Она занимается спортом и не стесняется демонстрировать свою фигуру.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич