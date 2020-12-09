Ана показала фигуру / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в белых трусиках и бежевом топике, которые придерживает руками. Девушка, как всегда, нанесла яркий макияж с блестками. А возле уха у нее красовалась белая орхидея.
Стоит отметить, что Ана часто радует поклонников пикантными снимками. Она занимается спортом и не стесняется демонстрировать свою фигуру.
Ана показала фигуру / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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