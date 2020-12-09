Аманда Холден оказалась девушкой с идеальными пропорциями.

Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати (Riccardo Frati) рассказал, что телеведущая Аманда Холден имеет идеальные пропорции.

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Об этом сообщает The Sun.

Он привел к примеру правило золотого сечения. Согласно формуле, ягодицы, талия и грудь должна иметь соотношение 3:2:3. Формы Аманды соответствуют этой формуле.

"У Аманды натуральное тело с идеальными пропорциями. Она любит бег и йогу, думаю, эти занятия помогают ей сохранять молодой внешний вид", - сказал Фрати.

а вот знамениты ягодицы Бейонсе, Ким Кардашьян и Лопес хирург оценил не так высоко. По его словам, бедра у этих звезд слишком широкие. И их соотношение параметров составляет 2:2:3, что не является идеальным.

Кто такая Аманда Холден:

Аманда - британская актриса и телеведущая, которая родилась в 1971 году в Англии

В 2006 году была номинирована на премию "Golden Nymph" Телефестиваля в Монте-Карло в категории "Лучшая актриса драматического сериала"

В 2007 году была номинирована на премию "TV Quick Award" в категории "Лучшая актриса"

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Автор: УНИАН