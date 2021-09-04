Часть вещей в новое помещение звезда перевезла еще в прошлом году – когда в Киеве объявили карантин.

Украинская реперка Alyona alyona окончательно переехала в киевскую квартиру к своему возлюбленному.

Об этом она сообщила в Instagram.

Звезда объяснила, что часть вещей в новое помещение перевезла еще в прошлом году – когда в Киеве объявили карантин. Девушка с иронией и грустью рассказала, что ранее арендованная квартира была всего в 100 м от клуба Atlas, но ни на одном концерте в заведении она так и не побывала.

"Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, другую часть я повезла на Барышевку. Еще часть вещей – это мои съемочные луки, которые я отвезу на склад в мой офис. Остался последний этап, приехать в старую комнату, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило", – поделилась реперка.

Alyona alyona гордо заметила, что первое утро в статусе человека, живущего со своим парнем, было очень приятным и замечательным.

"Теперь я понимаю почему Денис – это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком", – похвасталась артистка.

В комментариях поклонники засыпали звезду поздравлениями и желали крепких отношений с Денисом:

Пусть корабль под названием "Отношения" причаливает лишь к островам под названием "Любовь", "Верность", "Уважение".

Желаю, чтобы ваши отношения перешли в этап под названием "семья".

Любви, уважения, понимания и женского счастья.

Чтобы даже бытовые вещи были романтичными, любовь вам.

Ранее Alyona alyona поделилась с подписчиками серией обнаженных фото.

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Автор: Иван Бойко