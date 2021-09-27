Традиционные свадьбы артистке не нравятся.

Украинская рэперша Alyona Alyona в программе "Светская жизнь" рассказала певице Насте Каменских, какую хочет себе свадьбу.

"Свадьба, как по мне, в традиционном понимании очень устарела. Очень многие люди придут на это застолье, обсудят, в чем жених, в чем невеста, с какой стороны кто пришел, кто что выпил, что подарили. Понимаешь, я не хочу этого всего", - говорит артистка.

При этом звезда уточнила, что мечтает куда-то рвануть с любимым в медовый месяц, чтобы получить яркие эмоции.

"Мне кажется намного авантюрней рвануть в какую-то страну просто на один день и все эти деньги прокатать, прогулять. Запомнить это, как что-то самое яркое, пока не родятся дети, не появятся другие яркие моменты", - добавила рэперша.

Напомним, совсем недавно Alyona Alyona призналась, что у нее есть молодой человек Денис. Они уже познакомились с родителями друг друга и даже успели съехаться.

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Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", а 12 ноября выходит второй видеоклип - на песню "Голови", который в течение месяца набрал 1 000 000 просмотров.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка", а также клип на его титульный трек.

В 2020 году становится участницей шоу "Танцы со звездами", но победу так и не одержала. 15 января 2021 года стала обладательницей приза зрительских симпатий премии Music Moves Europe Talent Awards.

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Автор: Диана Могилевич