Певица отметила, что обустраивает со своим парнем общее гнездышко.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona поделилась с подписчиками серией полуобнаженных фото.

На фотографиях звезда появилась в образе древнегреческой богини, нежно окутанной в атласную золотистую ткань. alyona alyona дополнила свой лук большой бутафорской короной с единорогами.

Свой пост она, однако, посвятила финансам и искусству экономить. При этом звезда рассекретила фамилию своего парня.

Артистка пишет, что до сих пор не насобирала на собственное авто и пользуется преимущественно услугами такси. Из 100% заработка себе девушка оставляет только 20%, остальные уходят в творческую инвестицию: на съемку клипов, зарплату команды, оплату услуг и тому подобное. Еще 13% alyona alyona отдает на благотворительность.

Больше всего певица тратит на жилье, проезд и питание.

"Подбивая все транзакции, в месяц я трачу примерно 1000-1500$ *здесь нужен звук денег с одного известного шоу*. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом — докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко", – написала артистка.

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Автор: Иван Бойко