Известная исполнительница и участница "Танцев со звездами" alyona alyona рассказала о тяжелом расставании с бойфрендом и о том, готова ли она к новым отношениям.
Своими откровениями она поделилась на шоу "Экзамен" с Машей Ефросининой.
Алена рассказала, что у неё дважды были серьезные отношения, и оба длились по году. С последним парнем певица рассталась 3 года назад. Её парень не захотел оставаться с неё из-за лишнего веса Алены. Об этом она рассказала в своем Инстаграме.
Пережить разрыв девушке было очень нелегко. Её возлюбленный жил у неё, и после расставания многие вещи напоминали о нем. Она постоянно вспоминала разные моменты, связанные с парнем.
Он ушел, а я осталась. То пахнет им, здесь он сидел, там он работал.
Тогда девушка была в депрессии 3 месяца, хотя обычно легко переживает все трудности. Слова бывшего парня её сильно ранили, она замкнулась в себе и долгое время не могла говорить об этом.
Сейчас Алена открыто говорит об этом. Она обратилась к подписчикам с призывом не бояться говорить о своих проблемах.
Артистка признается, что сейчас ей в жизни не хватает мужчины рядом. Однако она не может позволить себе отношение из-за плотного рабочего графика.
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