Рэперша заявила, что поклонники отправляют ее на песенный конкурс.

Украинская рэперша alyona alyona уже в следующем году может представлять нашу на страну на песенном конкурсе Евровидение.

Об этом она сказала в программе "Светская жизнь".

Звезда призналась, что поклонники уже давно пишут ей, что хотят видеть ее на конкурсе песни.

"Но я не уверена, готова ли я, все же рэп, я смотрю - это такой вокальный конкурс, а у меня больше рэп-музика, я не знаю", - призналась реперша.

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Также alyona alyona добавила, что в этом году на конкурсе она "болела" за Италию и Украину. По ее словам, это были два лучших номера.

"Когда вышла Италия, когда мы увидели, мы сразу так: "Вау!". Человек не пытается стараться, он пришел как на свой концерт, и вот так вот просто отдавал. Были сомнения между Францией, во Франции также была очень душевная песня и до мурашек, у кого-то были мурашки, кто-то пускал слезу - я. Я думаю, что примерно мы все равно поставили высокие баллы Франции и Италии", - рассказала артистка.

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Автор: Диана Могилевич