Она уже удалила видео из сети.

Недавно украинская певица Алена Омаргалиева выложила видео у себя в Instagram, которое раскритиковали подписчики. На нем женщина с красивой прической в черном платье поет о военных и тех, кто выехал за границу.

Слова песни были такими:

"Пацани на фронті курять цигарки,

Сидячи в окопах, а де зараз ти?

Може у Монако? Може в Дубаях?

Як ти подолав такий великий шлях?

Пацани на фронті курять цигарки,

Тримаючи зброю, а де зараз ти?

Може у Монако? Може в Дубаях?

Як ти подолав такий великий шлях?"

Некоторые пользователи отметили, что слова и образ женщины не сочетаются друг с другом, все это выглядит странно, когда она поет о серьезных вещах. Но позже муж Алены - Тамерлан - поддержал ее и прокомментировал эту ситуацию у себя на странице.

"Основной посыл в том, что люди, которые находятся как за границей, так и в стране, не замечают и ничего не делают для нашей победы! А не о шейминге/кринже и еще о чем-то. Надеюсь на ваше понимание", - написал певец.

Интересно, что женщина уже удалила это видео и не комментировала хейтерские упреки.

Напомним, муж Алены, Тамерлан, в первые дни войны пошел защищать Украину. Он сменил микрофон на оружие и считает, что воевать - это обязанность каждого мужчины.

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