Пугачева поздравила дочь с днем рождения / instagram.com/alla_orfey
Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте сегодня, 25 мая, отмечает свое 50-летие.
В своем Instagram Примадонна трогательно поздравила дочь с праздником.
"Люблю тебя. Горжусь тобой! С днем рождения!" - написала Алла. Орбакайте в свою очередь ответила маме: "Спасибо, моя жизнь".
Пугачева поздравила дочь с днем рождения / instagram.com/alla_orfey
Кристина Орбакайте: короткая биография
- Кристина Орбакайте - советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка РФ (2013)
- Дочь певицы, актрисы, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и артиста эстрадно-циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса
- На счету Орбакайте — несколько театральных работ и около трёх десятков работ в кинофильмах, телефильмах, мюзиклах. Репертуар певицы насчитывает более ста пятидесяти песен
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