Сегодня дочери Примадонны Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет.

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте сегодня, 25 мая, отмечает свое 50-летие.

В своем Instagram Примадонна трогательно поздравила дочь с праздником.

"Люблю тебя. Горжусь тобой! С днем ​​рождения!" - написала Алла. Орбакайте в свою очередь ответила маме: "Спасибо, моя жизнь".

Кристина Орбакайте: короткая биография

Кристина Орбакайте - советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка РФ (2013)

Дочь певицы, актрисы, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и артиста эстрадно-циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса

На счету Орбакайте — несколько театральных работ и около трёх десятков работ в кинофильмах, телефильмах, мюзиклах. Репертуар певицы насчитывает более ста пятидесяти песен

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Автор: Диана Могилевич