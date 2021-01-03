Певица засветилась на семейном фото.

Известный шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram праздничное фото, на котором засветилась его супруга, певица Алла Пугачева.

Читайте такжеВолочкова в тесном боди села на шпагат (фото)

На снимке супруги позируют со своими родными и близкими людьми, сидя на ступеньках в доме. На первой ступеньке сидела сама Алла Пугачева и обнимала своих детей - Лизу и Гарри.

Стоит отметить, что такое семейное фото очень понравилось пользователям сети. Они засыпали Аллу Борисовну комплиментами.

"Самая красивая", "Аллочка Борисовна, вы такая красотуличка неописуемая", "Алла, какая красивая", "Красивые, позитивные, милые! Спасибо вам просто за то, что вы есть", - написали поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич