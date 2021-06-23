В сети восхищены тем, как выглядит 72-летняя Примадонна, многие пишут, что они с Галкиным будто ровесники.

Известный российский шоумен Максим Галкин порадовал своих подписчиков в Instagram серией новых снимков с цветущей супругой Аллой Пугачевой.

Читайте такжеСтрастный поцелуй Пугачевой с Галкиным попал на видеоКадры были сделаны во время празднования 45-летия мужа Примадонны. На фотографиях Алла Борисовна предстала в цветочном платье и вернулась к старой пышной кудрявой прическе.

На снимках она выглядит свежо и моложаво, не скажешь, что в апреле ей исполнилось 72 года.

Свой образ Пугачева дополнила серебристым поясом, чем подчеркнула свою стройную фигуру. Напомним, в последнее время звезда заметно похудела, она соблюдает диету. Но поговаривают, что и без "пластики" здесь не обошлось.

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

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Автор: Ольга Робейко