Пугачева заметно помолодела / фото instagram.com/maxgalkinru

Известный российский шоумен Максим Галкин опубликовал новое селфи со своей звездной супругой Аллой Пугачевой.

Читайте такжеАлла Пугачева отметилась неудачным нарядом (фото)Кадр знаменитость разместил на своей странице в Instagram.

На фотографии бросается в глаза то ли чересчур отфотошопленная, то ли слишком "тюнингованная" путем "пластики" и "уколов красоты" Алла Борисовна. В свои 72 года она выглядит роскошно.

Цветущая Примадонна распустила прямые волосы, нанесла макияж с акцентом на глаза и облачилась в белую рубашку. 

"Пугачева моложе Галкина выглядит", "Она не стареет", "Кажется, Алла Борисовна снова помолодела", - пишут в комментариях к фотографии.

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Автор: Ольга Робейко