Известный российский шоумен Максим Галкин опубликовал новое селфи со своей звездной супругой Аллой Пугачевой.
Читайте такжеАлла Пугачева отметилась неудачным нарядом (фото)Кадр знаменитость разместил на своей странице в Instagram.
На фотографии бросается в глаза то ли чересчур отфотошопленная, то ли слишком "тюнингованная" путем "пластики" и "уколов красоты" Алла Борисовна. В свои 72 года она выглядит роскошно.
Цветущая Примадонна распустила прямые волосы, нанесла макияж с акцентом на глаза и облачилась в белую рубашку.
"Пугачева моложе Галкина выглядит", "Она не стареет", "Кажется, Алла Борисовна снова помолодела", - пишут в комментариях к фотографии.
Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре
- Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.
- Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.
- Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.
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