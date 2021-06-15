В кадре звездные супруги выглядят почти как одногодки. Напомним, Примадонне - 72 года, Галкину - 44.

Известный российский шоумен Максим Галкин опубликовал новое селфи со своей звездной супругой Аллой Пугачевой.

Читайте такжеАлла Пугачева отметилась неудачным нарядом (фото)Кадр знаменитость разместил на своей странице в Instagram.

На фотографии бросается в глаза то ли чересчур отфотошопленная, то ли слишком "тюнингованная" путем "пластики" и "уколов красоты" Алла Борисовна. В свои 72 года она выглядит роскошно.

Цветущая Примадонна распустила прямые волосы, нанесла макияж с акцентом на глаза и облачилась в белую рубашку.

"Пугачева моложе Галкина выглядит", "Она не стареет", "Кажется, Алла Борисовна снова помолодела", - пишут в комментариях к фотографии.

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

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Автор: Ольга Робейко