Она также рассказала, какие у них отношения сейчас.

Известная украинская блогерша-миллионница и ведущая Алина Шаманская, которая в этом году развелась с юмористом Русланом Ханумаком, назвала причину завершения их отношений и ответила, была ли она жертвой физического насилия со стороны экс-супруга.

Девушка отметила, что брак разрушился из-за постоянного психологического давления и недоверия. А слухи о том, что в их паре был абьюз физического характера опровергла.

"Никогда в этом браке я не была жертвой физического насилия, но морального - да. Для меня измена - это даже романтическая переписка с другой девушкой. А такое было и много. Я об этом знала, плакала, была разбита, и я этих всех женщин знаю", - рассказала Алина в интервью программе "Утро в большом городе".

Шаманская подчеркнула, что ради общего сына пытается сейчас поддерживать общение с бывшим. Но, по ее словам, это не всегда получается.

"Я стараюсь ради сына вести нормальный диалог. Буду откровенна, иногда у меня это не получается, нервы сдают. Иногда могу сказать горячее словечко, потому что я больше не даю себя оскорблять и переходить границы".

К слову, Алина Шаманская и Руслан Ханумак прожили в браке 7 лет. В 2023 году они объявили о разводе и начали скандально выяснять отношения. У экс-супругов есть общий сын Артур.

Напомним, ранее известная блогерша Алина Шаманская назвала сумму, которую ежемесячно тратит на комфортную жизнь в Киеве.

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