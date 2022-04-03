Роман Полянский молчит о войне в Украине.

Украинская актриса Наталка Денисенко высказалась по поводу бойфренда Алины Гросу, российского актера Романа Полянского, который молчит о войне в Украине.

Она выразила недоумение тем, что российский актер, который сейчас живет в Украине, молчит о войне.

"Еще интересно, почему молчит "актьор", который пригрелся у нас в Украине?" – написала Денисенко.

Также она не понимает, почему кто-то вступает в ряды ВСУ и защищает нашу страну, а кто-то просто молчит и спокойно себе живет.

"Почему я пишу про таких людей, как этот "актьор"? Почему мне важно понять позицию такого человека? Потому что мой муж готов идти в оборону и защищать нашу страну и всех, кто в ней находится. Я понимаю, что каждый воюет по-своему, но когда публичный человек никак не высказывается в своем Instagram, это означает умалчивание", - добавила актриса.

По ее словам, такие люди как Полянский должны уехать из Украины.

"Я считаю, что такие эмигранты с рошляндии, которые молчат, должны вон ехать из Украины", – подытожила Денисенко.

Напомним, ранее Наталка Денисенко высказалась о своих российских коллегах, назвав их тварями.

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