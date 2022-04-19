Певица считает, что жена Медведчука должна была записать обращение к украинскому народу.

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала обращение телеведущей Оксаны Марченко к президентам Украины и Турции. Знаменитость считает, что изначально Марченко нужно было обратиться к народу Украины, ведь это понимающие люди, и у каждого есть своя личная трагедия.

Такую позицию Полякова озвучила в прямом эфире телеканала 1+1.

"Почему она не обратилась к своему народу, почему она обратилась к турецкому президенту, почему обращается вообще к президентам, почему не обратилась к людям, которые имели возможность видеть ее на своих экранах. Она же украинская телеведущая", - спросила Полякова.

"Сегодня у нас у всех личные трагедии, но при этом мы все вместе, что очень важно для украинского народа. Мы все вместе, мы сплотились и поддерживаем друг друга, хотя у каждого из нас личная история и трагедия. Но она не обратилась ни к кому, и только когда у нее это произошло, начала какую-то деятельность", - резюмировала Оля Полякова.

Напомним, супруга телеведущей Оксаны Марченко Виктора Медведчука задержала СБУ. Его подозревают в госизмене. Медведчук пытался сбежать из Украины, надев форму ВСУ, но замаскироватсья не получилось.

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