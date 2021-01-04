Гросу показала фото / instagram.com/alina_grosu
Украинскую певицу Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером Романом Полянским.
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В Instagram девушка опубликовала видео, на котором она вместе с Полянским позирует на горнолыжном курорте "Буковель".
Фанаты уверены, что между звездами есть романтические отношения. Ведь Алина уже не первый раз показывает совместные с Романом фото и видео, а сам Полянский неоднократно снимался в клипах певицы.
"Я балдею от вашего дуета", "Вы классная пара", "Идеальная пара", - пишут комментаторы.
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