Алина Гросу и Роман Полянский вместе отдыхают в Буковеле.

Украинскую певицу Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером Романом Полянским.

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В Instagram девушка опубликовала видео, на котором она вместе с Полянским позирует на горнолыжном курорте "Буковель".

Фанаты уверены, что между звездами есть романтические отношения. Ведь Алина уже не первый раз показывает совместные с Романом фото и видео, а сам Полянский неоднократно снимался в клипах певицы.

"Я балдею от вашего дуета", "Вы классная пара", "Идеальная пара", - пишут комментаторы.

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Автор: УНИАН