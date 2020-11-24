Певица уже один раз развелась.

Известная певица Алина Гросу рассказала, что хочет подойти ко второму браку с умом.

Об этом сообщает Собеседник.

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Ранее Гросу состояла в отношениях с Александром Комковым, за которого в последствии вышла замуж. При этом брак пары длился недолго и вскоре они развелись.

"Как мужа, возлюбленного, я, наверное, Сашу отпустила спокойно. Но как просто человека мне его потерять было очень сложно. Мы же 24 часа в сутки были с ним на связи в течение пяти лет. Это не совсем все просто. Но об этом браке я не жалею. Те месяцы, которые я прожила в качестве жены, были для меня счастливыми", - сказала певица.

Также она добавила, что к следующему браку хочет подойти с головой, чтобы он стал уже последним в ее жизни. Рядом с собой Гросу видит искреннего, открытого, с чувством юмора мужчину, с которым у них будут совпадать взгляды на жизнь.

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Автор: УНИАН