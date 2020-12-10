Гросу показала необычное фото / instagram.com/alina_grosu
Украинская певица Алина Гросу опубликовала в Instagram пикантный снимок.
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На фото девушка позирует в блестящем бюстгальтере и маске в виде зайчика. По словам певицы, она решила разбавить ленту неожиданными фото.
"Уж лучше было бы, если бы нам нужно было носить такие маски", - написала Гросу.
Фанатам понравился такой снимок. Они отметили, что фото получилось ярким и роскошным.
"Ракета, бомба", "Секси", "Супер", "Все фотки огонь. Ты красавица, тебе эта маска очень идёт", - написали поклонники.
Гросу показала необычное фото / instagram.com/alina_grosu
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