Певица показала неожиданные фото.

Украинская певица Алина Гросу опубликовала в Instagram пикантный снимок.

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На фото девушка позирует в блестящем бюстгальтере и маске в виде зайчика. По словам певицы, она решила разбавить ленту неожиданными фото.

"Уж лучше было бы, если бы нам нужно было носить такие маски", - написала Гросу.

Фанатам понравился такой снимок. Они отметили, что фото получилось ярким и роскошным.

"Ракета, бомба", "Секси", "Супер", "Все фотки огонь. Ты красавица, тебе эта маска очень идёт", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич