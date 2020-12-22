Алексея Гуськова внесли в перечень по представлению СБУ.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Об этом сообщает mkip.gov.ua.

21 декабря 2020 года в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины включили российского актера Алексея Гуськова. Данная процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена.

Кто такой Алексей Гуськов:

Актер родился 20 мая 1958 года в городе Бжег в Польской Народной Республике

В 2000 году снялся в одной из своих самых известных и ярких ролей - офицера-контрабандиста Никиты Голощёкина в телесериале Александра Митты "Граница. Таёжный роман"

Сыграл более семидесяти ролей в кино

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Автор: УНИАН