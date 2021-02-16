По словам Ткаченко, мы живем в демократическом обществе.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что лишать российского артиста Филиппа Киркорова звания народного артиста Украины опасно.

Об этом сообщает BBC Украина.

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«Это звание присваивалось прежде, наверное, за его заслуги, когда он Ани Лорак возил на Евровидение. И здесь мы вступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак - какая-то заслуженная артистка. Я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого - нет», - сказал министр.

Также он добавил, что мы не может забрать звания у всех тех артистов, которые поддерживали действия президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине и Крыму.

«Мы все-таки живем в демократическом обществе. Беспрецедентное до этого момента решение о санкциях против каналов и решения, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, - это совершенно разные вещи», - добавил Ткаченко.

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Автор: Диана Могилевич