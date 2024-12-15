Артист опубликовал фото с длинными волосами.

Украинский певец Александр Пономарев показался в новом образе.

Артист, который всегда ходит с короткой стрижкой, неожиданно опубликовал фото с длинными волосами в своем Instagram. Позже Пономарев написал, что такой эксперимент решил сделать его друг Михаил Хома, более известный как Дзидзьо. Певец добавил специальный эффект, чтобы увидеть Александра в кардинально противоположном образе.

"Мотоцикл - это мое! Таким меня увидел Михаил Хома сегодня утром", - подписал кадр Пономарев.

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Реакция подписчиков

Подписчики звезды удивились его новому образу, однако большинство засыпало комплиментами Александра:

"Красивый образ"

"Нужно причесать немножко вам бородку и будет просто супер"

"Улыбка ваша не изменилась"

"Похож на викинга"

"Верните обратно Александра! Хотя так тоже хорошо"

"Вам очень идет. Прикольный такой".

Напомним, недавно певец Владимир Дантес удивил новым образом. Он показался с ровными волосами.

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