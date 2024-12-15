Александр Пономарев удивил образом с длинными волосами / фото инстаграм Александра Пономарева

Украинский певец Александр Пономарев показался в новом образе.

Артист, который всегда ходит с короткой стрижкой, неожиданно опубликовал фото с длинными волосами в своем Instagram. Позже Пономарев написал, что такой эксперимент решил сделать его друг Михаил Хома, более известный как Дзидзьо. Певец добавил специальный эффект, чтобы увидеть Александра в кардинально противоположном образе.

"Мотоцикл - это мое! Таким меня увидел Михаил Хома сегодня утром", - подписал кадр Пономарев.

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Александр Пономарев в новом образе / фото инстаграм Александра Пономарева

Реакция подписчиков

Подписчики звезды удивились его новому образу, однако большинство засыпало комплиментами Александра:

  • "Красивый образ"
  • "Нужно причесать немножко вам бородку и будет просто супер"
  • "Улыбка ваша не изменилась"
  • "Похож на викинга"
  • "Верните обратно Александра! Хотя так тоже хорошо"
  • "Вам очень идет. Прикольный такой".

Напомним, недавно певец Владимир Дантес удивил новым образом. Он показался с ровными волосами.

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