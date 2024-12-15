Украинский певец Александр Пономарев показался в новом образе.
Артист, который всегда ходит с короткой стрижкой, неожиданно опубликовал фото с длинными волосами в своем Instagram. Позже Пономарев написал, что такой эксперимент решил сделать его друг Михаил Хома, более известный как Дзидзьо. Певец добавил специальный эффект, чтобы увидеть Александра в кардинально противоположном образе.
"Мотоцикл - это мое! Таким меня увидел Михаил Хома сегодня утром", - подписал кадр Пономарев.
Реакция подписчиков
Подписчики звезды удивились его новому образу, однако большинство засыпало комплиментами Александра:
- "Красивый образ"
- "Нужно причесать немножко вам бородку и будет просто супер"
- "Улыбка ваша не изменилась"
- "Похож на викинга"
- "Верните обратно Александра! Хотя так тоже хорошо"
- "Вам очень идет. Прикольный такой".
Напомним, недавно певец Владимир Дантес удивил новым образом. Он показался с ровными волосами.