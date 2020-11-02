Украинский актер Александр Немченко умер. Известно, что у него была тяжелая форма диабета.
Об этом сообщается на странице Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Николая Садовского в Facebook.
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Когда стало известно о том, что Немченко становится хуже и ему нужны деньги на лечении, то жители Винницы и других городов Украины собирали ему деньги.
"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно... Отошел в вечность Александр Немченко... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника... Ноябрь 1953-го подарил Саше жизнь в родном городе Ровно (где, по завещанию, и будет погребен прах). Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, чем занимался, ко всем, кто его окружал", - говорится на странице театра.
Немченко был заслуженным артистом Украины, актером театра и кино. Также он создал театральную студию при Доме учителя. Долгие годы занимался народной медициной.
"Выражаем искренние соболезнования семье, близким и родным, всем, кто знал, любил и уважал. Вечная память и Царство небесное тебе, Александр Дмитриевич, достойному сыну своих родителей и нашей матери-Украины..." - говорится в сообщении.
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