Болдуин стал отцом / instagram.com/hilariabaldwin
Алек и Хилари Болдуин стали родители в пятый раз. При этом у самого актера уже есть дочь Айрленд от первого брака, поэтому этот ребенок стал для него шестым.
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Стоит отметить, что пара в браке с 2012 года. Несколько раз Хилари беременела, но так и не смогла выносить детей. И после таких трагических событий в их жизни ей все же удалось родить здорового малыша.
"Вчера у нас родился ребенок. Он идеален, а мы просто не можем быть счастливее. Ожидайте - скоро мы назовем имя", - написала в Instagram Хилари.
Болдуин стал отцом / instagram.com/hilariabaldwin
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