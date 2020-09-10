Ребенок появился на свет 8 сентября.

Алек и Хилари Болдуин стали родители в пятый раз. При этом у самого актера уже есть дочь Айрленд от первого брака, поэтому этот ребенок стал для него шестым.

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Стоит отметить, что пара в браке с 2012 года. Несколько раз Хилари беременела, но так и не смогла выносить детей. И после таких трагических событий в их жизни ей все же удалось родить здорового малыша.

"Вчера у нас родился ребенок. Он идеален, а мы просто не можем быть счастливее. Ожидайте - скоро мы назовем имя", - написала в Instagram Хилари.

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Автор: Диана Могилевич