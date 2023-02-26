По словам девушки, близкого человека не стало еще два года назад, но узнала она об этом совсем недавно.

Украинская актриса Ольга Атанасенко впервые рассказала, как узнала о смерти отца. По ее словам, он умер два года назад, но его супруга не рассказывала ей об этом.

В интервью Алине Доротюк она призналась, что у них с папой были очень теплые отношения, когда она была маленькой. В какой-то период он был даже ближе для нее, чем мама. Но позже они прекратили общение.

Как говорит Атанасенко, если бы она сразу узнала о смерти отца, то поехала бы к нему. Но это известие она получила совершенно случайно.

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"Узнала это не от людей, которые жили с ним, а просто так. Можно сказать, за кофе с друзьями. Причем, это было - кто-то, кому-то, где-то. Эта информация просто всплыла. Я узнала, что он умер два года назад. Я не знаю, с какими мыслями он ушел. Я не знаю, думал ли он обо мне. Возможно, он тоже думал обо мне", - призналась актриса.

Она добавила, что жена ее отца не сообщила ей о случившемся. Однако Ольга все же хочет встретиться с этой женщиной, чтобы задать ей один вопрос.

"Я хочу с ней все же увидеться и спросить: "Неужели вы настолько любите деньги и для вас нет ничего святого?". Есть одна квартира, в которой он жил с ней. Это его квартира. Конечно, он мог подарить ее мне. Я думаю, она останется ей, мне так кажется. Я бы не хотела отбирать там какое-то имущество, квартиры, судиться", - добавила актриса.

Напомним, ранее Ольга Атанасова заявила о разводе с мужем Сергеем, с которым воспитывает дочь Адель.

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