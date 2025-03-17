По словам Мирославы Полатайко-Гусак, у нее до сих пор негативные воспоминания от кастингов.

Украинская актриса Мирослава Полатайко-Гусак, которая сейчас работает во Франковском драмтеатре, рассказала о неприятных кастингах в своей жизни.

В частности, женщина отметила, что были случаи еще до начала полномасштабной войны, когда ее заставляли режиссеры говорить на русском языке в кадре.

"С кино у меня связаны не совсем приятные моменты. Я проходила немало кастингов, где меня режиссеры нагло заставляли разговаривать на русском языке. Когда это слышала, то просто отказывалась от работы. Например, был развлекательный фильм "Виталька", где мне пришлось перейти на русский, я не выдержала, развернулась и ушла прочь с кастинга", - вспомнила Мирослава в интервью для "Апостроф Lime".

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Актриса добавила, что подобных историй было немало. Однако всегда она испытывала неприятные эмоции, о которых говорит так:

"Для меня это всегда было отвратительно. Поэтому для себя кино я забросила. Думаю, не навсегда, но пока оно совершенно не привлекает моего внимания. Мне театр нравится тем, что сегодня на сцене могу сыграть один спектакль, а завтра могу это сделать снова, но гораздо интереснее. Я люблю экспериментировать и творить на сцене здесь и сейчас. А в кино ты видишь отснятый кадр и тебе кажется, что ты могла бы намного лучше. Но переделать ничего невозможно".

Напомним, ранее актриса Ольга Атанасова высказалась о работе с коллегами-россиянами и как чувствовала неполноценность на площадке.

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