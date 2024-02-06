Украинская актриса Ксения Мишина, которая известна своими ролями в сериалах "Крепостная", "Клятва врача", "Искушение" и другими киноработами, удивила новым образом. Она выложила у себя в Instagram видео, на котором перевоплотилась в блондинку.
Сначала Мишина стоит в сером свитшоте с распущенными волосами и черными очками на глазах. Вроде ничего необычного, однако через мгновение все меняется.
Она снимает очки и перевоплощается в блондинку, которая одета в роскошное бархатное платье с серебристым сердцем посередине.
Ксения позирует на камеру и поправляет волосы, которые стали значительно короче, чем были.
Некоторые подписчики начали писать, что заметен парик и она бы не согласилась обрезать свои длинные волосы. Однако сама Ксения видео с перевоплощением подписала лаконично:
"Я тоже не ожидала. Как вам?".
Реакция подписчиков
Поклонники сразу начали комментировать новый образ актрисы. Некоторые увидели сходство с Меган Фокс и Марго Робби.
- "Боже, Ксения, вы нереальная"
- "Роскошный лук! Вам любой цвет подходит"
- "Ого-го"
- "Оу, Барби"
- "Как Меган Фокс или Марго Робби"
- "Вам и до красиво, и после".
Напомним, недавно Ксению Мишину засыпали комплиментами за другую фотосессию. Там она была в секс-топе и кристаллах.