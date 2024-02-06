Подписчики уже оценили новый образ звезды.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая известна своими ролями в сериалах "Крепостная", "Клятва врача", "Искушение" и другими киноработами, удивила новым образом. Она выложила у себя в Instagram видео, на котором перевоплотилась в блондинку.

Сначала Мишина стоит в сером свитшоте с распущенными волосами и черными очками на глазах. Вроде ничего необычного, однако через мгновение все меняется.

Она снимает очки и перевоплощается в блондинку, которая одета в роскошное бархатное платье с серебристым сердцем посередине.

Видео дня

Ксения позирует на камеру и поправляет волосы, которые стали значительно короче, чем были.

Некоторые подписчики начали писать, что заметен парик и она бы не согласилась обрезать свои длинные волосы. Однако сама Ксения видео с перевоплощением подписала лаконично:

"Я тоже не ожидала. Как вам?".

Реакция подписчиков

Поклонники сразу начали комментировать новый образ актрисы. Некоторые увидели сходство с Меган Фокс и Марго Робби.

"Боже, Ксения, вы нереальная"

"Роскошный лук! Вам любой цвет подходит"

"Ого-го"

"Оу, Барби"

"Как Меган Фокс или Марго Робби"

"Вам и до красиво, и после".

Напомним, недавно Ксению Мишину засыпали комплиментами за другую фотосессию. Там она была в секс-топе и кристаллах.

Вас также могут заинтересовать новости: