Фото инстаграм Ксении Мишиной 

Украинская актриса Ксения Мишина, которая известна своими ролями в сериалах "Крепостная", "Клятва врача", "Искушение" и другими киноработами, удивила новым образом. Она выложила у себя в Instagram видео, на котором перевоплотилась в блондинку.

Сначала Мишина стоит в сером свитшоте с распущенными волосами и черными очками на глазах. Вроде ничего необычного, однако через мгновение все меняется. 

Скриншот видео Ксении Мишиной 

Она снимает очки и перевоплощается в блондинку, которая одета в роскошное бархатное платье с серебристым сердцем посередине.

Видео дня

Ксения позирует на камеру и поправляет волосы, которые стали значительно короче, чем были.

Скриншот видео Ксении Мишиной 

Некоторые подписчики начали писать, что заметен парик и она бы не согласилась обрезать свои длинные волосы. Однако сама Ксения видео с перевоплощением подписала лаконично: 

"Я тоже не ожидала. Как вам?".

Реакция подписчиков

Поклонники сразу начали комментировать новый образ актрисы. Некоторые увидели сходство с Меган Фокс и Марго Робби. 

  • "Боже, Ксения, вы нереальная"
  • "Роскошный лук! Вам любой цвет подходит"
  • "Ого-го"
  • "Оу, Барби"
  • "Как Меган Фокс или Марго Робби"
  • "Вам и до красиво, и после".

Напомним, недавно Ксению Мишину засыпали комплиментами за другую фотосессию. Там она была в секс-топе и кристаллах. 

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