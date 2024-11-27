Она также призналась, кто еще из родных служит в ВСУ.

Звезда сериалов "Женский доктор" и "Хороший парень" Екатерина Вишневая рассказала о муже в ВСУ.

По словам актрисы, в начале войны ее возлюбленный 35-летний Олег Москаленко (звезда фильма "Дикое поле") не имел работы в кино. Поэтому искал, где может быть полезным.

"Муж пробовал какое-то время таксовать, но не складывалось. Делал ремонты, работал в волонтерском центре, на складах, хотел даже устроиться охранником - но все это было как-то неудачно. Позже его друзья открыли кофейню, он отстраивал ее вместе с ними, там и остался работать. 5 июля 2023 года его призвали в ВСУ. Он всегда говорил: "Как придет повестка - пойду". Так и произошло", - рассказала Екатерина в интервью изданию OBOZ.UA.

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Женщина не отметила, на каком направлении сейчас Олег. Однако добавила, что постоянно с ним на связи и иногда им удается встречаться.

"Видимся раз в два месяца. Вот встретились в Полтаве, пробыли вместе целых два дня - для нас это много. Муж родной сестры тоже служит - мы теперь обе жены военных. И наш двоюродный брат Юрий тоже военный, к сожалению, недавно он пропал без вести. А муж моей сестры в прошлом году остался без брата - он погиб на войне".

Напомним, ранее украинская актриса Дарья Легейда рассказала, как война изменила ее мужа-военного.

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