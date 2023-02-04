Семейная пара уже готовит сына к появлению братика или сестрички.

Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями во второй раз. Пара, чей роман закрутился во время сьемок, вместе уже несколько лет.

На вечернем шоу Джимми Феллона актер рассказал о двухлетнем сыне. По словам Харингтона, малыш растет умным мальчиком, также он любит аплодисменты и похвалу. Однако звездная пара не хочет, чтобы их наследник построил карьеру в кино, потому они стараются не поощрять его стремление к творчеству.

Самым большим потрясением для ребенка, отметил Харингтон, станет то, что скоро у него появится братик или сестричка. Актер ошарашил ведущего шоу, ведь ранее он и его супруга не сообщали о радостной новости.

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По словам Харингтона, он очень волнуется. Второй ребенок, считает актер, воспринимается уже не так, как первый. Однако он все равно рад и ждет появления малыша.

Семейная пара уже готовит сына к появлению братика или сестрички. Когда Роуз Лесли показывает на свой животик и говорит, что внутри "мамин малыш", то ее сын не полностью все понимает и думает, что в его животе тоже растет ребенок.

Напомним, два года назад Киту Харингтону пришлось брать паузу в своей карьере. Он рассказывал о проблемах с психикой.

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