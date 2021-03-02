Актер скончался после борьбы с болезнью.

1 марта умер известный актер Иван Марченко.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio, где актер работал.

"После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", - сказано в сообщении.

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Иван Марченко родился в 1977 году. За два дня до смерти ему исполнилось 44 года.

Окончил Харьковский университет искусств им. Котляревского, актёрский факультет.

Был актёром Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки в Киеве.

Известен своими ролями в таких проектах, как "Ментовские войны. Одесса", "Сваты-6", "Родные люди" и др.

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Автор: Екатерина Лиманская