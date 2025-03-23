К счастью, с Андреем все хорошо.

Украинский актер Андрей Исаенко, который известен по сериалам "Женский доктор" и "Одна семья", рассказал о попадании вражеского дрона в дом.

В ночь 23 марта оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Киев. По данным КГВА, 3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок, а самому маленькому пострадавшему всего 11 месяцев.

Стало известно, что один из дронов попал в дом Исаенко. Об этом сам актер сообщил в своем Facebook.

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"Сегодня ночью прилетело в наш дом", - написал Андрей.

Звезда сериалов также рассказал, как чувствует себя и призвал всех участвовать в сборе средств пострадавшим.

"С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие. Березняки открыли банк для помощи пострадавшим. Поэтому, если есть возможность - присоединяйтесь!" - написал Исаенко.

Напомним, ранее стало известно, что из-за россиян в Киеве разрушена квартира известного ведущего Андрея Ковальского. Он рассказал коллегам, что в жилье произошел пожар, и все теперь разбито - "от окон до телевизора".

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