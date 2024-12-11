Сегодня украинский режиссер отмечает свой 52-й день рождения.

В свой 52-й день рождения известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев обратился к поклонникам не с просьбой о подарках, а с призывом присоединиться к воплощению его мечты - созданию крымскотатарской усадьбы.

"У каждого из нас есть то, что мы хотим оставить после себя: дом, воспоминания, творчество. Для меня это мечта - вернуть Крым, а взамен - сохранить его на материковой Украине, сохранить нашу культуру, нашу идентичность, наш дом", - написал Сеитаблаев в своем Instagram.

Режиссер, который имеет крымскотатарские корни, глубоко обеспокоен сохранением культурного наследия своего народа, особенно в условиях войны и оккупации Крыма. Он считает, что крымскотатарская усадьба станет не просто домом, а настоящим культурным центром, наполненным историей, языком, традициями и духом Крыма.

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Сеитаблаев призвал поклонников присоединиться к сбору средств, ссылку на который оставил в своих соцсетях. Он подчеркнул важность сохранения культурной идентичности:

"Особенно во времена войны мы не можем забывать о фундаментальном. Потому что после победы мы вернемся - и должны вернуться не только физически, но и с твердым намерением восстановить то, что является сердцем нашей культуры".

Напомним, Ахтем Сеитаблаев ответил, могут ли его сына, который живет в Крыму, мобилизовать.

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