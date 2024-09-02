Актриса объяснила, возможен ли, по ее мнению, так называемый мир с оккупантами.

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева объяснила, что она думает о переговорах с Россией на третий год полномасштабного вторжения. Артистка назвала единственный вариант окончания войны.

Знаменитость подчеркнула, что она категорически против любых договоренностей со страной-агрессором. По ее словам, Россия совершила столько преступлений и принесла за собой столько трагедий, что о так называемом "мире" даже речь не может идти. Роговцева считает, что война должна закончиться только победой Украины.

"Никак, никаких переговоров не может быть. Их надо заставить. Или победить, ну я не знаю, как мы можем победить. Пусть произойдет чудо. Ну на что нам согласиться, как можно согласиться? Как можно отдать, каким образом? Почему? Они уже столько наделали, что какие переговоры", - подчеркнула актриса.

Несмотря на категорическую позицию, Ада Николаевна не скрывает, что "ей очень страшно", она не понимает, что будет дальше и сколько еще украинцев погибнет в кровавой войне. Артистка признается, что, как и большинство граждан, устала от ежедневных страшных событий, но против того, чтобы отдать часть родины оккупантам.

"Но усталость иногда переходит в равнодушие, в депрессию, в бездействие полное. Страшная штука усталость. И она есть, усталость есть. Мне очень страшно. Мне как женщине, просто страшно. У меня появилось ощущение опасности, которое висит над Украиной. Оно наращивалось, и где-то сейчас на лезвии ножа стоит эта судьба Украины. И из-за этого, мне очень боязно за нее. Боязно за Украину. Теряется потребность лечь костьми", - подытожила Роговцева.

Напомним, ранее Ада Роговцева осудила Михалкова и других путинистов. Актриса отметила, что российские артисты "подкладываются" под российскую власть.

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