Актриса отметила, что российские артисты "подкладываются" под российскую власть.

Известная украинская актриса Ада Роговцева высказалась о российских артистах, которые поддержали путинский режим и не осудили полномасштабную войну РФ против нашей страны. Звезда считает, что такие люди - трусы.

Роговцева отметила, что считает российского режиссера Никиту Михалкова и других путинистов, которые также продались Кремлю, "уродами". Они просто не хотят терять то, что имеют, а потому подыгрывают пропаганде, считает актриса.

"Они подкладываются под все эти системы и схемы. Есть уроды, как Никита Михалков. Покойный Табаков, я скажу, почему на это шел. Трусость. Он руководил Большим театром и не одним, а несколькими. Это же был концерн такой, студии и все. Если бы он пошел против, потерял бы все", - отмечала Роговцева в интервью Алексею Суханову.

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Также она рассказала об актрисе Чулпан Хаматовой. Она, по словам Роговцевой, не решилась сразу выступить против Путина, потому что не хотела, чтобы это повлияло на ее благотворительный фонд.

"Та же Чулпан Хаматова. Она имела фонд и ради него шла на это (сотрудничество с Кремлем - УНИАН). Это все уже трусость и другие пакости, которые в человеке проявляются", - пояснила актриса.

Напомним, ранее Роговцева ответила, смогут ли украинцы простить россиян.

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