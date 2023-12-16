Знаменитость часто "колдует" над своей внешностью.

Российская знаменитость Алла Пугачева, которая сейчас с детьми и мужем Максимом Галкиным, живет на Кипре показала новое сэлфи. Поклонники пришли в восторг от молодого вида Примадонны, учитывая, что ей уже 74 года.

Так, артистка предстала в черном платье и берете. Такой темный образ она решила стилизировать украшениями в виде золотых цепей. Также певица нанесла легкий макияж с акцентом на глаза.

Пугачева широко улыбалась на камеру, что добавило ее образу эффектности и грациозности.

Видео дня

Стоит отметить, что в свои годы она выглядит достаточно молодо. А все потому, что Примадонна неоднократно обращалась к пластическим хирургом, которые "колдовали" над ее лицом.

В таком образе Алла Борисовна отправилась на юбилей лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, которому в этом году исполнилось 70 лет. Известно, что они хорошо дружат и вместе осуждают полномасштабное российское вторжение в Украину.

Как отреагировали пользователи сети

Конечно, нашлись и те россияне, которые захейтили звезду, однако не за ее внешний вид, а за позицию по войне. При этом была и другая армия поклонников, которая обратила внимание на красоту Пугачевой.

"Прекрасно выглядите"

"Звезда номер один"

"Я тоже хочу в таком возрасте выглядеть на 40 максимум"

Напомним, ранее Лобода раскрыла важный факт о позиции Пугачевой насчет войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: