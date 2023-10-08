Она расчитывала на похвалу, а столкнулась только с хейтом.

Российская певица Любовь Успенская решила тряхнуть стариной и поделиться откровенным фото, на котором она позировала в черном боди и колготках в сетку.

В кадре Успенская лежит на диванчике и томно смотрит в объектив. Вероятно, 69-летняя артистка хотела покрасоваться перед поклонниками своей фигурой, однако те только захейтили ее.

Реакция сети

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Чем известна Любовь Успенская

Любовь Успенская - российская певица, исполняющая музыку в стиле шансона. Известно, что она долгое время жила и работала в Киеве, однако потом решила колесить по Европе и окончательно осесть в стране-агрессора.

В 2022 году заявила, что хочет получить российское гражданство. О полномасштабной войне в Украине отзывается положительно. В середине июня 2023 года Успенская поддержала и присоединилась к предложению выплачивать премию российским военным и гражданским за подбитые танки Leopard украинских военных из личных средств.

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