Певица не часто рассказывает о своей семье, но сделала исключение.

Известная певица Мадонна показала редкое фото своих приемных дочерей-близняшек. Стелле и Эстер Чикконе уже по 11 лет, звезда удочерила их в 2017 году.

Снимком дочерей Мадонна решила поделиться в честь их выпускного. Она опубликовала в Stories фото, на котором близняшки позируют в фиолетовых мантиях.

Девочки улыбались и выглядели счастливыми. Близняшки сделали себе забавные косички с бусинами и, как можно заметить на фото, они носят брекеты. В руках они держали букеты с забавными надписями. Вероятно, цветы им подарила Мадонна.

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"Две королевы! Поздравляю с выпуском!" - написала Мадонна.

Личная жизнь Мадонны - что известно

У Мадонны шестеро детей, она была замужем дважды. В первом браке она не стала матерью. Затем она закрутила роман и родила дочь Лурдес Марию от фитнес-тренера. От второго мужа певица родила сына Рокко. В браке с ним она также усыновила сына Дэвида.

После этого Мадонна взяла из детдома дочь Чифундо Мерси, а также близняшек Стеллу и Эстер. Напомним, недавно стало известно, что Мадонну бросил младший на 41 год любовник. Эндрю Дарнелл нашел себе пассию помладше.

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