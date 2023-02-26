Эндрю Дарнелл нашел себе пассию помладше.

Американская певица Мадонна совсем недавно объявила об отношениях с манекенщиком Эндрю Дарнеллом, однако их роман продлился недолго.

Как сообщает инсайдер издания Page Six, сейчас у Мадонны период, когда она не слишком уверена в себе, поэтому расставание с молодым любовником ударило по ней.

При этом, как продолжает инсайдер, она не любила его. Знаменитость не чувствует, что у нее разбито сердце.

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"Отношения с Дарнеллом начались случайно, поэтому у нее не разбито сердце. Просто это произошло в плохое время. У нее небольшой кризис уверенности в себе, и это не помогает. Ей было очень весело с Эндрю, но это никогда не было любовью или чем-то подобным", – поделился инсайдер.

Личная жизнь Мадонны

Мадонна дважды была официально замужем. Первым ее супругом был поддержавший Украину Шон Пенн, вторым - режиссер Гай Ричи. Во втором браке она родила сына, а позже они усыновили еще одного мальчика.

Также Мадонна удочерила и двух девочек, однако это произошло уже после развода с Ричи.

Известно, что у нее было много романов с молодыми парнями. В их числе и фитнес-тренер Карлос Леон, которому Мадонна родила дочь Лурдес.

Напомним, Мадонна ужаснула "новым лицом" на Грэмми.

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