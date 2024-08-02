Церемония закрытия Олимпийских игр состоится 11 августа.

Известный американский актер, звезда фильма "Миссия невыполнима" Том Круз, который недавно разошелся с россиянкой, появится на церемонии закрытия Олимпийских игр-2024 в столице Франции. Знаменитость выполнит опасный трюк во время события.

Как пишет издание Variety, 64-летний артист спустится вершины стадиона "Стад де Франс" на поле, где и состоится церемония закрытия под названием "Рекорды". Ожидается, что в руках он будет держать официальный олимпийский флаг. Трюк актера будет означать передачу права на проведение летних Олимпийских игр в 2028 году, которые состоятся в Лос-Анджелесе.

Журналисты отмечают, что появление и прыжок Круза станет изюминкой церемонии закрытия нынешней Олимпиады. В дополнение, указано, что звезда уже несколько месяцев репетирует свой экстремальный трюк.

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Организаторы события обещают "новые интерпретации" и добавляют, что церемония "перенесет зрителей в путешествие во времени, как в прошлое, так и в будущее". В шоу будет изображена история Олимпийских игр, которая берет свое начало в Древней Греции.

Во время события выступят всемирно известные исполнители, акробаты, танцоры и циркачи. Также на церемонии покажут спектакль в антиутопической среде и хореографию с пятью переплетенными олимпийскими кольцами, которые символизируют пять континентов мира.

К слову, в этом году Олимпиада проводится в Париже. Она стартовала 26 июля и собрала 10,5 тысячи спортсменов из 206 национальных сборных. Закрытие летних Олимпийских игр состоится 11 августа.

Напомним, ранее Селин Дион выступила на открытии Олимпийских игр и поразила образом.

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