Официально Шон Пенн и Лейла Джордж были женаты два года.

Голливудский актер Шон Пенн развелся со своей супругой Лейлой Джордж, с которой был вместе с 2016 года. Официально они оформили свои отношения только в 2020 году, а уже сейчас стало известно об их разводе.

Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, инициатором развода была Лейла. Впрочем, Шон с уважением отнесся к такому решению супруги, ведь понимает, что именно он испортил их брак.

"Есть женщина, в которую я влюблен, Лейла Джордж, которую я видел изо дня в день, но я облажался с браком. Технически мы были женаты один год, но пять лет я был очень небрежным парнем", - сказал однажды актер.

С начала 2014 по июнь 2015 года Шон Пенн встречался с актрисой Шарлиз Терон. Также у актера были отношения с Мадонной и другими знаменитостями. Накануне своего 60-летия Шон Пенн женился на австралийской актрисе Лейле Джордж.

Отметим, сейчас Шон Пенн активно поддерживает Украину в войне, которую на нашей территории развязала Россия. Несколько раз он приезжал в Украину и помогал беженцам, которые вынужденно покинули свои дома.

Напомним, ранее Шон Пенн заявил о намерении вернуться в Украину и воевать против России.

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