Несмотря на безусловную победу Kalush Orchestra, баллы Нацотборов стран-участниц очень разнились.

14 мая в Турине состоялся гранд-финал Евровидения 2022, на котором первое место присудили украинской группе Kalush Orchestra. Всего они набрали 631 балл — это рекорд за всю историю участия Украины в этом песенном конкурсе.

Из этих 61 балла 439 — это голоса зрителей, и 192 — баллы от Национального жюри разных стран. Меньше всего Украине дали Чехия (4 балла), Швейцария (3 балла), Ирландия (3 балла), Мальта (2 балла) и Сан-Марино (2 балла).

Отметим, что наивысший балл (12) Украине дали Польша, Молдова, Латвия, Румыния и Литва. Германия поставила Украине 10 баллов, Исландия – 10, Португалия, Словения и Хорватия — по 8 баллов, Албания, Кипр, Израиль и Австралия – по 7 баллов, Грузия, Черногория, Азербайджан, Бельгия и Армения – 6 баллов.

Украина поставила свои 12 баллов Великобритании.

Выступление Kalush Orchestra на Евровидении 2022:

Напомним, Шмыгаль высказался о победе Украины на Евровидении.

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