Актриса показала забавное фото в своем инста-блоге.

Американская актриса и модель Деми Мур обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, на котором позирует с двумя мужчинами.

В кадре звезда предстала в костюме из топа и юбки длины макси. Рядом с ней стоят двое мужчин и наклоняются к ее пышной груди, имитируя поцелуй в пикантную зону. Сама актриса в это время мило улыбается.

"Все выглядят чудесно, дорогая", "Жарко", "Это доставляет мне столько радости", "Мне холодно без тебя", "Сексуальный наряд", - пишут поклонники в комментариях.

Кто такая Деми Мур

Одну из первых ролей сыграла в телесериале "Главный госпиталь" (1982-1983). В середине 1980-х годов Мур появилась в молодёжных фильмах "Огни святого Эльма", "Во всём виноват Рио" и "По поводу того, что случилось вчера ночью…". В 1988 году она сыграла первую главную роль в своей карьере в фильме "Седьмое знамение".

После коммерческого успеха фильма "Привидение" она сыграла главные роли в фильмах "Несколько хороших парней", "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и т. д. В начале 1990-х годов она стала первой актрисой в Голливуде с гонораром более 10 млн за фильм, однако в последующие годы из-за коммерческих неудач фильмов её карьера претерпела значительный спад.

В 1997 году она сыграла одну из ролей в телефильме "Если бы стены могли говорить", которая принесла ей номинацию на премию "Золотой глобус".

Автор: Диана Могилевич